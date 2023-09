Weltmeister Bagnaia bei MotoGP-Rennen in Barcelona im Beinbereich überfahren

MotoGP-Weltmeister und Spielberg-Sieger Francesco "Pecco" Bagnaia ist beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona schwer gestürzt. Der WM-Spitzenreiter flog am Sonntag nach der zweiten Kurve in Führung liegend in hohem Bogen von seiner Ducati ab und wurde kurz darauf von KTM-Pilot Brad Binder unglücklich im Kniebereich überfahren. Der 26-jährige Italiener war im Anschluss bei Bewusstsein und wurde ins Medical Center an der Strecke gebracht.

BILD: SN/APA/AFP/JOSEP LAGO Schwerer Unfall von Bagnaia

In der ersten Kurve beim elften von 20 Saisonrennen hatte es bereits in der ersten Kurve einen Massencrash gegeben, insgesamt fünf Spitzenfahrer kegelte es von der Strecke. Titelverteidiger Bagnaia führt die WM-Wertung mit 66 Punkten Vorsprung überlegen an.