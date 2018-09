Wie man ein Rennauto baut

Ein Design-Guru gibt Einblicke. Zehn Mal brachte ein von Adrian Newey entworfenes Auto einem Fahrer die WM. Der Brite verfasste ein Buch, das nicht nur PS-Freaks interessieren könnte.

Die Frage, ob dem Fahrer oder dem Auto der größere Anteil am Sieg zuzuschreiben ist, begleitet den Motorsport seit dessen Anfangstagen. Eine Faustregel: Du musst als Fahrer so gut sein, damit du einen Platz im besten Auto bekommst und es beherrschen kannst. Für beste Autos ist seit drei Jahrzehnten der britische Ingenieur Adrian Newey zuständig. Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve (bei Williams), Mika Häkkinen (zwei Mal bei McLaren) und Sebastian Vettel (vier Mal bei Red Bull Racing) gewannen in von ihm entworfenen Autos die Formel-1-Weltmeisterschaft.