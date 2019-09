Wieder schwerer Unfall in Formel-2-Rennen

Auch in Sotschi war das Sprintrennen der Formel 2 von einem schweren Unfall überschattet. Nach einem Crash zwischen Nobuharu Matsushita aus Japan und dem Russen Nikita Masepin in Runde eins wurde das Rennen am Sonntag für 50 Minuten unterbrochen. Masepin verließ die Unfallstelle zu Fuß, Matsushita wurde mit dem Helikopter vorsorglich in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Formel 2 mitteilte, erlitten beide Fahrer keine Knochenbrüche. Genauere Diagnosen zum Zustand von Matsushita gab es nach dem im Rahmen der Formel-1-WM durchgeführten Rennen noch nicht. Zunächst wurden von dem Vorfall im Fernsehen keine Wiederholungen gezeigt. Das weckte Erinnerungen an den tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert Ende August in Spa. Hubert war an seinen Verletzungen nach einem Horrorcrash in der Nachwuchsrennserie gestorben. In Sotschi gab es jedoch schnell erste Entwarnung und das Rennen wurde verkürzt neu gestartet. Das Sprintrennen entschied der Italiener Luca Ghiotto für sich. Durch seinen Erfolg am Samstag hatte sich der Niederländer Nyck de Vries vorzeitig den Sieg in der Gesamtwertung gesichert. Das Saisonfinale der Formel 2 findet Ende November in Abu Dhabi statt. Quelle: Apa/Dpa