Williams trennt sich nach dieser Formel-1-Saison von Latifi

Der britische Traditionsrennstall Williams trennt sich nach dieser WM-Saison von Formel-1-Stammfahrer Nicholas Latifi. Der 27 Jahre alte Kanadier bekommt keinen neuen Vertrag, wie das Team am Freitag mitteilte. In diesem Jahr absolviert er seine dritte Saison für den früher so erfolgreichen Rennstall. Wer Latifi ersetzen wird, ist noch offen. Unter anderem wird der Deutsche Mick Schumacher als Kandidat gehandelt.

Die Zukunft von Nicholas Latifi ist offen

Der Vertrag des 23-jährigen Sohnes von Rekordchampion Michael Schumacher beim US-Team Haas endet ebenfalls nach dieser Saison. Gesetzt als einer von zwei Williams-Piloten fürs kommende Jahr ist Alexander Albon (26). Das komplette Duo werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es vom Rennstall. Zuletzt war der Niederländer Nyck de Vries (27) kurzfristig für Williams zum Einsatz gekommen. Er hatte sein Formel-1-Debüt gefeiert, weil Albon wegen einer Blinddarmentzündung beim Großen Preis von Italien in Monza nicht starten konnte.