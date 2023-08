Wunderkind Acosta setzt erste Duftmarke in Spielberg

Der KTM-Pilot sicherte sich am Samstag auf dem Red-Bull-Ring die Pole Position in der Moto2. Ab der nächsten Saison soll Acosta in der MotoGP glänzen.

Pedro Acosta ließ KTM beim Heimwochenende in der Motorrad-WM am Samstag zum ersten Mal jubeln. Der 19-jährige Spanier fuhr - nachdem er wenige Minuten zuvor gestürzt war - die schnellste Zeit im Qualifying der Moto2 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg und sicherte sich so die Pole Position für den zehnten WM-Lauf der zweithöchsten Motorradklasse. Mit einem Sieg am Sonntag könnte das Wunderkind seine vor zwei Wochen in Silverstone eroberte WM-Führung ausbauen. Bereits fix ist, dass Acosta, der sich 2021 zum Weltmeister in der Moto3 kürte, ab 2024 auf einem KTM-Motorrad in der MotoGP Platz nehmen soll.