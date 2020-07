Formel E oder Formel 1? Eine emotionelle Frage. Bisher galt die Formel 1 als die unbestrittene Königsklasse des internationalen Automobilsports. Wird ihr die Formel E allmählich den Rang ablaufen?

Formel 1 wird seit 1906 gefahren, seit 1947 unter diesem Namen. Die Formel E steht erst in ihrer sechsten Saison. Dennoch - ein Vergleich drängt sich auf: Was verblieb in der Erinnerung der Fans und des breiteren Publikums von dieser ...