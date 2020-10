Zurück aus langer Wettkampfpause: Matthias Walkner startet in frühe Dakar-Generalprobe

Die Andalusien-Rallye ist der erste Bewerb seit dem Coronaausbruch und der einzige Testlauf vor der Rallye Dakar Anfang 2021. Nach dem Prolog am Dienstag warten vier Etappen östlich von Sevilla - nicht nur für den Kuchler Matthias Walkner Neuland.

Matthias Walkner startet mit dem zehn Kilometer langen Prolog am Dienstag in die Andalusien-Rallye. Nach der Absage der gesamten Cross-Country-Rallye-WM-Serie wegen der Coronapandemie ist es für den Kuchler Motorradpiloten der einzige Bewerb, um sich auf die für Anfang 2021 geplante Rallye Dakar vorzubereiten. "Ein wichtiger Testlauf. Die Trainings zuletzt waren sehr vielversprechend", sagte Walkner im Vorfeld. "Ich fühle mich sehr gut und bin körperlich enorm fit, aber die Wettkampfpause hat Spuren hinterlassen. Nach zwei Stunden lässt die Konzentration nach."

Testlauf für Rallye Dakar

Nach der Absage der "Rally du Maroc" wurde die Veranstaltung nach Andalusien, in die südlichste Region Spaniens, verlegt. In Rekordzeit stampften die Organisatoren die Rallye aus dem Boden. Nach dem Prolog stehen vier Etappen auf trockenen, felsigen Strecken östlich von Sevilla an. Die Gesamtstrecke verläuft auf völlig neuem Boden und umfasst insgesamt 1.354 Kilometer, davon fallen 1.030 Kilometer in die gezeitete Wertungsprüfung. Die Andalusien-Rallye erhält zwar keinen WM-Status, trotzdem ist die gesamte WM-Besatzung mit den Top-Fahrern aller Teams, samt dem amtierenden Dakar-Sieger Ricky Brabec aus den USA, am Start.

SN/sebas romero / ktm Matthias Walkner beim letzten Training in Portugal.

Strenge Corona-Vorkehrungen

Die Veranstaltung unterliegt einer strengen Corona-Vorgehensweise. Die Fahrer sowie das ganze Team und die Veranstalter müssen sich einem Corona-Test unterziehen und in die "Corona-Bubble" begeben, welche nur noch mit Ausnahmegenehmigungen verlassen werden darf. "Das Fahrerlager wird abgeriegelt. Wir haben im Camp sogar einen eigenen Supermarkt. Es kommt niemand rein, der keinen negativen Coronatest-Bescheid vorweisen kann. Außerdem ist das Tragen von Masken für uns alle verpflichtend", sagte Walkner.

Neuland für Matthias Walkner

Da die Andalusien-Rallye zum ersten Mal ausgetragen wird, fehlen die Erfahrungswerte. "Deshalb ist es auch sehr schwer einzuschätzen, wie das Rennen verlaufen wird. Es wird viel auf Pisten gefahren und aufgrund der Begrenzung des Geländes wird die Navigation vermutlich keine Schlüsselrolle einnehmen", sagte Walkner. "Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist vermutlich nicht allzu hoch, da das Gelände auf Bergstraßen und durch verwinkelte Pisten führt. Mit Sicherheit erwartet uns eine sehr abwechslungsreiche und spannende Streckenführung. Nach so langem Warten und dieser ganzen Unsicherheit, freue ich mich extrem, dass es nun endlich losgeht. Eine Platzierung auf dem Podium wäre natürlich mein Ziel. Ich denke auf jeden Fall, dass es eine sehr enge Entscheidung wird."



Quelle: SN