Das Marathon-Erfolgsmosaik von Peter Herzog

Diese Faktoren sind für den Salzburger wichtig bei seinem Karriere-Highlight in der Nacht auf Sonntag in Sapporo.

Als 2016 in Rio zuletzt ein Olympiamarathon stattfand, war Peter Herzog noch ein ambitionierter Hobbyläufer. In der Vorbereitung auf den Frankfurt-Marathon lief er beim Salzburger Jedermannlauf einen Halbmarathon-Landesrekord und fiel damit dem Veranstalter Johannes Langer auf. Der ist heute sein Trainer und schickt den 34-jährigen Saalfeldner bestens vorbereitet in den Olympia-Marathon in Sapporo.

Damit Herzog zur funktionierenden Laufmaschine wird, braucht es ein Zusammenspiel vieler Faktoren:

