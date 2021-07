Das Wagnis Olympia beginnt: Freudvolle Spiele sehen anders aus

Das IOC steht in der Kritik, weil man bedingungslos an den Sommerspielen festhält, Sponsoren ziehen sich zurück, und dann ist da das Thema Corona.

"Wenn man am 23. Juli einige Steine fallen hört, dann kommen sie vielleicht von meinem Herzen." IOC-Präsident Thomas Bach gab zwei Tage vor der Eröffnung der Sommerspiele in Tokio am Rande der IOC-Session in der japanischen Hauptstadt einen erstaunlich offenen Einblick in sein Seelenleben. "Sehr emotional" werde die Eröffnungsfeier für ihn werden, beteuerte Bach vor dem Einmarsch der 205 Teams ins Olympiastadion.

Das mag sein. Doch freudvolle Spiele sehen anders aus - mehr noch: Diese Spiel werden für ...