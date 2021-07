Der Silber-Impuls beflügelt Felix Auböck

Felix Auböck geht als erster österreichischer Schwimmer ins Becken, und das in der Disziplin, in der er erst kürzlich eine Medaille gewonnen hat.

Bei den Olympischen Spielen der 2000er-Jahre durfte man von Österreichs Schwimmern immer Medaillen erwarten. Markus Rogan mit zwei Mal Silber in Athen 2004 und Mirna Jukic mit Bronze in Peking 2008 erfüllten die Hoffnungen. Schon 2001 eroberte Maxim Podoprigora die erste WM-Medaille für Österreich - und zwar in Fukuoka im Süden Japans.

20 Jahre danach müssen die rot-weiß-roten Schwimm-Asse bei der Rückkehr nach Japan etwas kleinere Brötchen backen. Eine leise Hoffnung auf Edelmetall gibt es aber wieder nach mageren Jahren. Geweckt hat sie Felix Auböck mit Europameisterschafts-Silber Mitte Mai in Budapest über 400 Meter Kraul. Über diese Distanz hat der 1,98 Meter große Niederösterreicher gleich zu Beginn die Chance auf den großen Olympia-Coup. Spätestens in Budapest hat er sich in die recht große Abteilung der Finalanwärter eingereiht. Am Samstag (12.48 Uhr MESZ) geht es um die Top acht für den Endlauf am Sonntag (3.52 Uhr). Nimmt Auböck diese Hürde, wird auch klarer sein, wie groß die Medaillenchance für ihn ist.

Im Optimalfall könnte er mit einem Podestplatz für das frühe große Aufatmen in Österreich zu sorgen. "Mir ist das bewusst", meinte Auböck. "Aber aktuell bin ich mit meiner Zeit nicht in einer Medaillenposition." Einige der Konkurrenten seien demnach in der vergangenen Saison schon schneller gewesen. Daher wolle er es Schritt für Schritt angehen, noch nicht von einer Medaille reden.

In einem sehr dichten Feld sieht Auböck bis zu 15 Schwimmer um den Aufstieg rittern, neben der Europa-Spitze zählen für ihn da die beiden US-Amerikaner und die beiden Australier dazu. Elijah Winnington (AUS) sei der klare Favorit, dessen Landsmann Jack McLoughlin dahinter einzuschätzen.

Um vorne zu landen, müsse er seinen nationalen Rekord wohl so um eine Sekunde verbessern, so Auböck. Der steht seit vier Jahren bei 3:44,19 Min., bei seinem EM-Silberlauf kam er mehr oder weniger aus dem Training heraus auf 3:44,63. Dieser zweite Rang habe ihm viel Selbstvertrauen gegeben. "Das war ein Impuls, den ich noch nicht hatte in meiner Karriere. Ich denke, dass die Sicherheit jetzt da ist. Ich habe eine Medaille gemacht, weiß, wie die Situation ist. Ich hoffe, das jetzt genauso umzusetzen."

Schon in Rio 2016 war Auböck mit dabei, Rang 18 über 200 m Kraul waren das beste Resultat. Der seit September in England trainierende Athlet hatte schon damals eine Medaille machen wollen, sei als 19-Jähriger auch physisch aber bei weitem noch nicht in der Lage dazu gewesen. "Aber ich glaube, es hat mir trotzdem geholfen, dass ich immer das Ziel hatte, etwas Großes zu schaffen, auch wenn ich noch nicht so weit war. Ich hoffe natürlich, dass ich fünf Jahre später - dieses Extra-Jahr hat mir, glaube ich, sehr geholfen - in diese Situation komme und das dann auch umsetzen kann."

Nach seiner Paradestrecke hat Auböck noch weitere zwei Einsätze, aber nicht über 200 m Kraul. Da hat er sich auch qualifiziert. "Am Tag des 400er-Finales ist der 200er-Vorlauf, das wäre extrem schwer." Daher hat er sich für die 800 m Kraul am Montag entschieden. "Ich schätze meine Chancen da wesentlich besser ein, das Finale zu erreichen als über 200." Der Vorlauf über 1.500 m steht erst am Freitag nächster Woche auf dem Programm. Auböck: "Dieses Rennen ist für mich dann eine kleine Zugabe."

Für die anderen in der OSV-Armada geht es vor allem ums Weiterkommen. Lena Grabowski, mit 18 Jahren die Jüngste überhaupt im österreichischen Olympiateam, könnte das über 200 m Rücken bei einer weiteren Steigerung schaffen. Für Bernhard Reitshammer vor allem über 200 m Lagen, Simon Bucher über 100 m Delfin und Christopher Rothbauer über 200 m Brust wäre ein Semifinale das Optimum. Für Langstrecken-Kraulerin Marlene Kahler geht es jeweils direkt ins Finale, da werden die Trauben zu hoch hängen. Sprint-Krauler Heiko Gigler muss ein für ihn perfektes Rennen erwischen, um eventuell aufzusteigen.