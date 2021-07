Für Hollaus und Steiner klingelt der Wecker sehr früh

Zwei Salzburger Olympioniken fiebern ihrem ersten Auftritt in Tokio entgegen. Triathlet Lukas Hollaus und Sportschützin Sylvia Steiner haben jeweils noch eine zweite Chance.

Für zwei der drei Salzburger Teilnehmer gehen die Spiele in Tokio früh los: Sportschützin Sylvia Steiner ist in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr MESZ) mit der Luftpistole (10 m) erstmals im Einsatz, Triathlet Lukas Hollaus folgt am Sonntagabend unserer Zeit ab 23.30 Uhr MESZ.

Für den Pinzgauer und seinen Tiroler Kollegen Luis Knabl bedeutet das: Früh aufstehen. Weil der Start nach Tokioter Zeit um 6.30 Uhr erfolgt, klingelt der Wecker schon um 3.30 Uhr. Dass Hollaus erst ...