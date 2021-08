Karsten Warholm und die (fast) unerreichbaren Rekorde

Unerreichbar schien für lange Zeit der Weltrekord über 400 m Hürden von Kevin Young, der sie 1992 in 46,78 Sekunden lief. Karsten Warholm hat die Marke nun in kurzer Zeit um 0,86 Sekunden verbessert. Einige andere überragende oder schon seit Jahrzehnten gültige Bestleistungen:

Usain Bolt legte bei der WM in Berlin 2009 in 9,58 Sekunden einen Lauf für die Ewigkeit hin, elf Hundertstel unter seinem eigenen Weltrekord. Vier Tage später stellte er auch über 200 Meter in 19,19 Sekunden die nächste Fabelzeit auf.



Javier Sotomayor (Kuba) hält seit 1993 den Hochsprung-Weltrekord mit 2,45 Metern. Er benötigte in dem Wettkampf nur vier Sprünge, die Anfangshöhe waren 2,32 Meter.

SN/gepa Javier Sotomayor

Im Weitsprung galten die 8,90 Meter von Bob ...