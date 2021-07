Leichtathleten wissen, wie man cool bleibt

Das ÖLV-Team hegt in Tokio leise Hoffnungen auf Medaillen, helfen soll dabei auch die Kompetenz in der Hitze-Prävention.

In der zweiten Olympiawoche stehen traditionell die Leichtathleten im Blickpunkt. Diesmal auch jen aus Österreich, die sieben Teilnehmer in Tokio am Start haben. Drei davon gehören zum erweiterten Medaillenfavoriten-Kreis. Gregor Högler, der Sportdirektor des Österreichischen Leichtathletikverbands ÖLV, formuliert es vorsichtiger: "Ich sehe vier Athleten bzw. Athletinnen mit Potenzial für eine Top-8-Platzierung. Daher haben wir die Chance, wenn alles super läuft, auch die Medaillenplätze anzugreifen."

Einer aus dem chancenreichen Quartett ist ein Schützling von Högler, denn der fungiert auch ...