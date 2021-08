Lukis langer Weg zu Bronze

Wie der Diskuswerfer und sein Umfeld sich die Medaille von Tokio erarbeiteten.

Was einst in einem Stadl in Taufkirchen an der Pram begann, fand seinen vorläufigen Höhepunkt im Olympiastadion von Tokio: Mit einem Wurf auf 67,07 Meter im dritten Versuch sicherte sich Österreichs Diskusass Lukas Weißhaidinger am Samstag Bronze hinter den beiden Schweden Daniel Stahl (68,90 m) und Simon Petterson (67,39 m). 125 Jahre olympische Leichtathletikgeschichte mussten vergehen, bis erstmals ein männlicher Athlet aus Österreich Edelmetall holte. Die bisherigen sieben Medaillen waren durchwegs auf das Konto von Frauen gegangen.

