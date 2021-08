Marathonläufer Peter Herzog: "Ich bin einfach nur dankbar"

Viele Konkurrenten mussten im Olympiamarathon aufgeben. Der Saalfeldner Peter Herzog berichtet, wie er es in einem brutalen Hitzerennen ins Ziel schaffte.

Vom Hobbyläufer zum Olympia-Finisher im Marathon in fünf Jahren: Peter Herzog hat am Sonntag in Sapporo seine außergewöhnliche Erfolgsstory gekrönt. In einem Hitzerennen mit vielen Ausfällen (30 von 100 Startern kamen nicht ins Ziel, unter ihnen Teamkollege Lemawork Ketema) belegte der Saalfeldner in 2:22:15 Stunden den 61. Platz, gut 13 Minuten hinter dem Sieger, Eliud Kipchoge aus Kenia.

Im Gespräch mit den SN ließ Herzog die Strapazen noch einmal Revue passieren.

Wie hart war der Olympia-Marathon ...