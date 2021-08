Moderner Fünfkampf: Die Idealisten mit der Laserwaffe

Gustav Gustenau vertritt Österreich in Tokio im Modernen Fünfkampf - sein Salzburger Trainer war Olympiasechster.

Olympiabegründer Pierre de Coubertin persönlich dachte sich diesen Bewerb aus: Der Moderne Fünfkampf ist seit 1912 im Programm, und vermutlich verdankt er es seinem prominenten Erfinder, dass er noch immer dabei ist. In der Kombination aus Degenfechten, Schwimmen, Springreiten, Pistolenschießen und Querfeldeinlauf schwingt die Begeisterung fürs Militärische in der frühen Olympia-Ära mit.

Der 24-jährige Niederösterreicher Gustav Gustenau geht am Donnerstag in den Olympia-Auftakt in Tokio, der mit dem Fechten erfolgt. Alle übrigen Disziplinen steigen einen Tag später. Ein ...