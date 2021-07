Müde Tour-Asse Pogacar und Co. müssen über 5000 Höhenmeter radeln

Sieger Tadej Pogacar und Etappensieger Patrick Konrad reisten direkt aus Frankreich nach Japan.

Einige Radstars sind von der Tour de France direkt nach Japan weitergereist, wo es am Samstag (4 Uhr MESZ) auf einem enorm anspruchsvollen Kurs um Olympiamedaillen geht. Im Straßenrennen der Männer sind 234 km mit fast 5000 Höhenmetern zu bewältigen. Die Strecke führt aus einem Vorort von Tokio über mehrere Pässe zum Fuji-Speedway. Für Österreich treten Tour-Etappensieger Patrick Konrad, Hermann Pernsteiner und Gregor Mühlberger an.

Zu den Topfavoriten zählen Tour-Dominator Tadej Pogacar aus Slowenien und der belgische Alleskönner Wout van Aert, der in Frankreich eine Bergetappe, einen Massensprint und ein Zeitfahren gewonnen hat. Eine ausgezeichnete Form und viel Selbstvertrauen brachte aber auch Konrad mit nach Japan. Der 29-Jährige avancierte mit seinem Ausreißererfolg auf dem 16. Teilstück zum erst dritten Tour-Etappengewinner aus Österreich.

Zudem kommt dem auch schon bei schwierigen Eintagesklassikern weit vorne gelandeten Niederösterreicher die Olympiastrecke entgegen. "Der Kurs ist gut für mich, er liegt mir. Ich bin voll motiviert und habe 2019 bewiesen, dass ich eine Woche nach der Tour in super Form sein kann, da bin ich in San Sebastian um den Sieg mitgefahren und Sechster geworden", erklärte der in Eisenstadt lebende Familienvater. Im Gegensatz zu den Tourhelden treten andere wie das belgische Wunderkind Remco Evenepoel und der Deutsche Maximilian Schachmann gut ausgeruht an. Auch Kletterspezialist Pernsteiner und Mühlberger, die wie Konrad ihr Olympia-Debüt geben, sind nach einer längeren Rennpause frisch. Mühlberger musste im Frühling eine Gehirnhautentzündung überstehen, mittlerweile ist er aber wieder fit. "Es schaut super aus, ich habe mich zur Gänze erholt davon. Ich habe weniger Renn-, aber gute Trainingskilometer", sagte der 27-jährige Wahl-Salzburger.

Titelverteidiger beim olympischen Straßenrennen ist der Belgier Greg van Avermaet, der aber zuletzt nicht in Topform war.