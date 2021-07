Nächste Etappe der Rekord-Olympionikin führt ins All

Österreichs Judo-Hoffnung ist Doktorin, Pilotin, Entwicklungshelferin, Alpinistin und vielleicht bald Astronautin.

Wer mit 41 Jahren noch zu Olympia fährt, steht im Verdacht, keinen Plan für ein Leben außerhalb des Sports zu haben. Auf Sabrina Filzmoser trifft das nicht zu. Die Judokämpferin aus Wels startet am Montag (4 Uhr, live in ORF eins) in der Klasse bis 57 Kilogramm in ihre vierten Olympischen Spiele - und man fragt sich, wie sie bei all ihren Talenten auch noch Zeit für eine professionelle Vorbereitung darauf gefunden hat.

"Die letzten Monate waren extrem ...