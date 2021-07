Österreich fehlt bei Olympia das Ballglück

Rot-weiß-rote Mannschaften sucht man bei Olympia wie schon in den letzten 20 Jahren auch in Tokio vergeblich. Aber es besteht Hoffnung auf ein Ende der Durststrecke.

Mit 75 Sportlerinnen und Sportlerin ist Österreich bei den Olympischen Sommerspielen ab nächster Woche in Tokio vertreten, allerdings in keiner einzigen Mannschafts-Ballsportart. Die Startplätze sind durchwegs rar, dazu werden überall Quotenplätze für alle Kontinente vergeben. So sind dann auch Exoten vertreten, während manche konkurrenzfähigen Teams zuschauen müssen. Trotz der traditionellen Schwäche im Teamsport hat Österreich diesmal in zwei Disziplinen gar nicht viel gefehlt.Fußball: Bei der U21-Europameisterschaft 2019 in Italien hätte Österreich das Halbfinale erreichen müssen, um sich das Olympiaticket zu ...