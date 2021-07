Österreichs Segler am Donnerstag jenseits der Topplätze

Keinen guten Tag erwischte Österreichs Segelflotte bei der Olympiaregatta in Enoshima. Die Medaillenränge liegen derzeit außer Reichweite.

Benjamin Bildstein und David Hussl liegen zur Hälfte der Opening-Series (6/12) auf dem elften Gesamtrang. In den beiden 49er-Rennen am Donnerstag klassierte sich das Duo jeweils auf dem elften Platz. Aktuell haben die WM-Vierten von 2020 drei Punkte Rückstand auf einen Platz im Medal-Race. An den kommenden beiden Tagen sind für die Skiff-Klasse jeweils drei Rennen vorgesehen.

Thomas Zajac und Barbara Matz erreichten im Nacra-17-Bewerb einen 14. Platz in der ersten und einen 13. in der zweiten Wettfahrt. Die insgesamt sechste Wettfahrt folgt noch heute, derzeit liegt das österreichische Duo auf Gesamtrang zehn.



Bildstein/Hussl setzten die 49er-Regatta bereits am Freitag fort. Nach einem Tag Pause sind dann auch wieder Tanja Frank und Lorena Abicht in der 49erFX-Klasse engagiert. Auch auf sie warten drei Rennen. In der Nacra-17-Flotte mit Thomas Zajac und Barbara Matz sind für Freitag keine Rennen vorgesehen.