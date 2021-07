Olympia ohne Zuschauer: Japan will Stärke beweisen

Der Ausschluss aller Zuschauer von Olympia ist ein Tiefschlag. Er war für die Organisatoren aber unausweichlich, um das prestigeträchtige Ereignis zu retten.

Düstere Regenwolken hängen über Tokio, passend zur getrübten Stimmung in Japans Olympiastadt. Als die olympische Fackel am Freitag die corona-geplagte Hauptstadt erreicht, ist von der bei Olympia sonst üblichen Vorfreude und Festtagsstimmung nichts zu spüren. Am Vortag haben Japans Verantwortliche entschieden, wegen der Pandemie die Spiele in der Hauptstadt ohne Zuschauer abzuhalten. Ein historischer Tiefschlag, der für breite Enttäuschung sorgt.

Die Fackel stehe in dieser Situation auch sinnbildlich für einen "Weg der Hoffnung", meinte Gouverneurin Yuriko Koike. Das Feuer habe es trotz aller widrigen Umstände bis ans Ziel geschafft. Daran richtet man sich nun auf.

Bis zu 40 Millionen Touristen aus aller Welt erhofften sich die Regierung und die krisengeplagte Wirtschaft des Landes im Olympiajahr. Japans größter Werbekonzern Dentsu appellierte an die "patriotische Pflicht", wie die japanische Finanzzeitung "Nikkei" schrieb, und trommelte rund 60 japanische Unternehmen zusammen, die für die Spiele eine gigantische Rekordsumme von mehr als drei Milliarden Dollar für Sponsorenrechte hinblätterten.

Doch dann machte Japan seine Grenzen dicht, ausländische Olympia-Fans wurden ausgeschlossen. Und nun sind nicht einmal einheimische Zuschauer dabei. Die Aktiven haben den Ausschluss der Fans großteils relativ gefasst hingenommen. Der deutsche Athletensprecher Max Hartung, ein Fechter, betonte: "Ich habe jetzt fünf Jahre trainiert, ich bin froh, wenn ich antreten kann." Diese Rückmeldung habe er auch aus dem deutschen Team erhalten: "Die freuen sich, antreten zu können, die wollen Sport machen."

Enttäuschung kommt bei den Zehntausenden freiwilligen Helfern auf, die einen enormen Aufwand betreiben mussten, um sich zu bewerben und sich dann monatelang auf ihre Rolle vorbereitet haben. Der Staat hatte gehofft, dass die Spiele zu einem stärkeren Zusammenhalt in Japans traditionell gruppenorientierter, aber rasant alternder Gesellschaft beiträgt, in der immer mehr Menschen allein leben. Zudem freuten sich die Freiwilligen, Leute zu treffen, die man in Japans festgefahrenen Strukturen sonst nicht kennenlernt.

Was bleibt da also noch für Japan? Die Hoffnung, dass die Spiele trotz aller Befürchtungen und Warnungen doch nicht zu einem Superspreader-Event werden. "Wenn es klappt, hätte das ausgesprochen viele positive Effekte für Japan", sagt Martin Schulz, Chefökonom beim Technologiekonzern Fujitsu in Tokio. Nach all den jahrelangen Zweifeln am rasant ergrauenden Japan könne das Land der Welt dann erneut zeigen, wie widerstandsfähig es ist.

Und so plant das konservativ regierte Japan auch die Inszenierung des ganz großen Triumphs: Japan, und nicht der Rivale China als Gastgeber der Winterspiele 2022, hat das Virus besiegt. Hat mit sturer Durchhaltekraft, Disziplin und Widerstandsfähigkeit geschafft, was viele anzweifelten. Dieses Gefühl von Stolz und Nationalismus erklärt auch, warum Japans Organisatoren trotz aller Widerstände auch im eigenen Volk an der Austragung festhalten.

Die Pandemie stelle für die ganze Welt eine enorme Herausforderung dar, sagte Organisationschefin Seiko Hashimoto. Dass Japan es schaffe, in dieser Situation die Spiele auszurichten, könne ein "großartiges Erbe" sein.

Die Olympia-Organisatoren haben die japanischen Fans eindringlich darum gebeten, auch bei den Radsport-Straßenentscheidungen und beim Triathlon nicht an die Wettkampfstrecken zu kommen. Für den australischen Tennisstar Nick Kyrgios war das Zuschauerverbot neben einer Verletzung ausschlaggebend, nun seine Teilnahme für die Spiele in Tokio abzusagen. "Der Gedanke, vor einem leeren Stadion zu spielen, gefällt mir einfach nicht", erklärte der 26-Jährige.

Um seinen Traum gebracht worden ist der Japaner Kazunori Takishima. Sein Plan war es, in Tokio einen neuen Weltrekord für die meisten besuchten Events bei Olympischen Spielen aufzustellen. "Ich bin bis drei Uhr in der Nacht aufgeblieben und mein Kopf war völlig leer", erklärte er. Seit 2006 hat er 106 Veranstaltungen bei Olympischen Sommer- und Winterspielen besucht, in Tokio wären 28 weitere geplant gewesen.