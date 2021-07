Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer im Interview: "Faktor Glück spielt große Rolle"

Anna Kiesenhofer (30) konnte auch nach der Zieldurchfahrt noch nicht an Gold glauben.

Können Sie schon in Worte fassen, was passiert ist? Anna Kiesenhofer: Nein, ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Aber je öfter ich in den Interviews sage, dass ich Olympiasiegerin bin, desto eher kann ich es begreifen. Ich habe jedenfalls auch noch auf der Ziellinie gezittert, ich habe Angst gehabt, dass es sich doch nicht ausgeht.

Sie haben das Rennen praktisch von Kilometer null an angeführt - wie kam das? Es hat alles gepasst heute. Der Faktor ...