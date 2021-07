Olympiasiegerin Kiesenhofer: "Viel geschlafen habe ich nicht"

Während Sensations-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer die wohl turbulentesten Stunden ihres Lebens durchlebt, ergießt sich über die Niederländerinnen für deren Fauxpas viel Häme.

Es waren 137 Kilometer, die auch Anna Kiesenhofer unvergesslich bleiben werden. "Viel geschlafen habe ich in der Nacht danach nicht, aber das ist immer so, wenn man ein gutes Rennen fährt und noch voll Adrenalin ist. Man fährt im Geist noch einmal das ganze Rennen", meinte sie am Tag nach Gold im Straßenrennen von Tokio. Da sei ihr auch noch einmal bewusst geworden, wie viel Glück sie eigentlich bei ihrem Soloritt zu Gold gehabt habe. Denn wie berichtet hatten die ...