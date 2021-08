Peter Herzog bewältigte den Hitze-Marathon bei Olympia

Der Saalfeldner Peter Herzog hat den Olympia-Marathon in Sapporo in 2:22:15 Stunden auf Platz 61 beendet. Die Goldmedaille holte wie schon 2016 in Rio der Kenianer Eliud Kipchoge.

Herzog lief ein kontrolliertes und gleichmäßiges Rennen und konnte wie geplant zum Ende hin noch viele Plätze gut machen.

Die Bedingungen bei knapp 30 Grad und zumeist Sonnenschein waren trotz der frühen Startzeit um 7 Uhr Ortszeit extrem schwierig. Vom Niveau ihrer Bestzeiten waren die meisten entsprechend weit entfernt. Rund ein Fünftel aller Teilnehmer musste frühzeitig aufgeben, unter ihnen sogar so prominente wie Stephen Kiprotich (Uganda), Olympiasieger 2012 und Weltmeister 2013. Auch der zweite Österreicher kam nicht ins Ziel: Lemawork Ketema, vor Herzog Inhaber des österreichischen Rekords, musste nach rund 15 Kilometern aufgeben. Eine alte Muskelverletzung dürfte wieder akut geworden sein.

An der Spitze des Marathons kontrollierte Titelverteidiger und Weltrekordler Eliud Kipchoge das Rennen und setzte sich bei Kilometer 30 deutlich von der Konkurrenz ab. Er hatte am Ende 1:20 Minuten Vorsprung auf Abdi Nageeye (NED) und 1:22 auf Bashir Abdi (BEL), die im Zielsprint Lawrence Cherono (KEN) niederrangen.

Herzog hatte sich mit 2:10:57 Stunden in Berlin 2019 für Olympia qualifiziert. In London knackte er im Herbst 2020 den österreichischen Rekord und kam in 2:10:06 ins Ziel. In der Vorbereitung musste er wegen Wadenproblemen und Impffolgen zurückstecken. Rechtzeitig zum Olympiamarathon kam er aber gut in Form und hatte in sieben Wochen Höhentrainingslager in St. Moritz gute Trainingspartner. Unter ihnen der Schweizer Tadesse Abraham, der in Sapporo bis Kilometer 30 in der Spitze lief, ehe er aufgab.

Herzog und Ketema waren die beiden letzten der 75 österreichischen Teilnehmer, die ihren Olympiastart absolviert haben. Das ÖOC-Team bilanziert mit einer Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen höchst erfolgreich.

Peter Herzogs Durchgangszeiten