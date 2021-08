Peter Herzog im Ziel des Olympia-Marathons: "Mein längster Leidensweg"

Der Saalfeldner Peter Herzog hat den Olympia-Marathon in Sapporo in 2:22:15 Stunden auf Platz 61 beendet. Die Goldmedaille holte wie schon 2016 in Rio der Kenianer Eliud Kipchoge.

Herzog lief ein kontrolliertes und gleichmäßiges Rennen und konnte wie geplant zum Ende hin noch viele Plätze gut machen.

Die Bedingungen bei knapp 30 Grad und zumeist Sonnenschein waren trotz der frühen Startzeit um 7 Uhr Ortszeit extrem schwierig. Vom Niveau ihrer Bestzeiten waren die meisten entsprechend weit entfernt. Rund ein Viertel aller Teilnehmer musste frühzeitig aufgeben, unter ihnen sogar so prominente wie Stephen Kiprotich (Uganda), Olympiasieger 2012 und Weltmeister 2013. Auch der zweite Österreicher kam nicht ins Ziel: Lemawork Ketema, vor Herzog Inhaber des österreichischen Rekords, musste nach rund 15 Kilometern aufgeben. Eine alte Muskelverletzung dürfte wieder akut geworden sein.

An der Spitze des Marathons kontrollierte Titelverteidiger und Weltrekordler Eliud Kipchoge das Rennen und setzte sich bei Kilometer 30 deutlich von der Konkurrenz ab. Er hatte am Ende 1:20 Minuten Vorsprung auf Abdi Nageeye (NED) und 1:22 auf Bashir Abdi (BEL), die im Zielsprint Lawrence Cherono (KEN) niederrangen.

"Emotionaler Ritt auf höchstem Niveau"

Herzog erklärte, die Zeit sei nicht das, was er drauf habe, aber es sei eine unglaublich harte Reise gewesen. "Es ist sehr früh, sehr hart geworden, ich habe schon bei Kilometer zehn bemerkt, dass es sehr lange bis ins Ziel wird. Es war der längste Leidensweg, den ich jemals gemacht habe auf sportlicher Ebene. Insgesamt bin ich zufrieden, auch wenn die Zeit weit von dem weg ist, was ich kann."

Er freute sich über die Unterstützung der Japaner, die entlang der ganzen Strecke standen. "Es war ein emotionaler Ritt auf höchstem Niveau. Das haben wir uns alle verdient. Denn in Sapporo ist vom olympischen Flair nicht viel zu sehen gewesen. Das war eine Genugtuung. Die Stimmung war unglaublich gut." Freilich war die Bevölkerung wegen der Corona-Restriktionen eigentlich angehalten worden, dies zu unterlassen.

"Peter ist mit der Taktik ins Rennen gestartet, die wir uns überlegt haben. Die Hoffnung, dass es hintenraus noch ein bisserl mehr werden kann, erfüllte sich nicht. Er hat sukzessive verloren, ist gut ins Ziel gekommen, aber wir hatten höhere Erwartungen", sagte sein Hannes Langer. "Er war nicht ganz dort, wo ich ihm vom Läuferischen sehe. Aber er ist zufrieden und ich bin es mit ihm auch. Es war eine komplett neue Erfahrung, in einem so dichten Feld unter diesen Bedingungen zu laufen."

Herzog hatte sich mit 2:10:57 Stunden in Berlin 2019 für Olympia qualifiziert. In London knackte er im Herbst 2020 den österreichischen Rekord und kam in 2:10:06 ins Ziel. In der Vorbereitung musste er wegen Wadenproblemen und Impffolgen zurückstecken. Rechtzeitig zum Olympiamarathon kam er aber gut in Form und hatte in sieben Wochen Höhentrainingslager in St. Moritz gute Trainingspartner. Unter ihnen der Schweizer Tadesse Abraham, der in Sapporo bis Kilometer 30 in der Spitze lief, ehe er aufgab.

Herzog und Ketema waren die beiden letzten der 75 österreichischen Teilnehmer, die ihren Olympiastart bei den XXXII. Spielen absolviert haben. Das ÖOC-Team bilanziert mit einer Gold-, einer Silber- und fünf Bronzemedaillen höchst erfolgreich.

Peter Herzogs Durchgangszeiten

Kilometer Split Zeit Platzierung 5 km 15:35 15:35 70. 10 km 15:53 31:28 70. 15 km 15:48 47:16 69. 20 km 16:44 1:04:00 76. 25 km 17:07 1:21:07 74. 30 km 17:31 1:38:38 70. 35 km 17:50 1:56:28 68. 40 km 17:57 2:14:25 61. 42 km 7:50 2:22:15 61.

Eliud Kipchoge sagte zu seiner entscheidenden Tempoverschärfung: "Ich wollte einen Abstand schaffen, um der Welt zu zeigen, dass das ein wunderschönes Rennen ist. Ich wollte meine Fitness testen, wollte testen, wie ich mich fühle. Ich wollte zeigen, dass wir Hoffnung für die Zukunft haben können." Auf die Frage, warum er immer wieder mal während des Rennens gelächelt habe, meinte er: "Dieses Lächeln ist das Glück. Man sagt, dass man glücklich sein muss, um diese Welt zu genießen. Wenn du glücklich bist, hilft dir das, dich zu entspannen und das Rennen zu genießen."