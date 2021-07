Salzburgs Olympiastarter sind routinierte Neulinge

Trau keinem unter 30: Salzburgs Teilnehmer bei Olympia und Paralympics zeichnen sich durch viel Routine und Erfahrung aus.

Einen Start bei Olympia muss man sich verdienen. Insofern ist es nur logisch, dass die drei Salzburger Tokio-Teilnehmer Sylvia Steiner, Lukas Hollaus und Peter Herzog ebenso der Generation 30 plus angehören wie die drei Paralympics-Starter aus unserem Bundesland.

Das Olympiatrio verbindet darüber hinaus die Herkunft aus Innergebirg. Begegnet sind Lukas Hollaus (34) aus Niedernsill und Peter Herzog (33) aus Saalfelden einander schon vor vielen Jahren in Triathlon-Wettkämpfen am Zeller See, allerdings mit einigem Abstand. Denn der heutige Marathonläufer ...