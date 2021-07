Segler sind auf Sturm eingestellt

Ein Taifun nähert sich dem Olympia-Segelrevier Enoshima. Eine mögliche Absage oder Verschiebungen sind noch kein Thema.

Im täglich angesetzten morgendlichen Teamleitermeeting bei den Olympia-Seglern in Enoshima ist am Sonntag eine mögliche Absage eines ganzen Wettfahrttages wegen des herannahenden Taifuns noch kein Thema gewesen. Dies teilte der Österreichische Segelverband auf Anfrage mit. Von Montag bis Mittwoch rechnet man allerdings mit Sturm, und dass es zu Beeinträchtigungen kommen könnte.

Anders als in anderen Sportarten kommt es im Segelsport oft kurzfristig zu Verschiebungen - nicht nur wegen Starkwind, sondern auch wegen Flaute - oder der Ansetzung von zusätzlichen Wettfahrten an einem Tag. Es sind daher auch bei diesen Sommerspielen Reservetage eingeplant.

Im Lager der Österreicher laufen die Vorbereitungen unverändert weiter. Am Dienstag steigen die 49er FX mit Tanja Frank/Lorena Abicht und die 49er mit Benjamin Bildstein/David Hussl in die Regatta ein, am Mittwoch folgen die Nacra 17 Foiling mit Thomas Zajac/Barbara Matz.