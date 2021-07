Hinter den beiden Medaillen für Österreich in Tokio stecken besondere Geschichten.

Am vierten vollen Wettkampftag gab es schon die zweite Medaille für Österreich - damit sind diese Sommerspiele in Tokio für das heimische ÖOC eigentlich schon in trockenen Tüchern. Auch hier zeigte sich wieder einmal, wie wichtig eine frühe Medaille sein kann. Klar: Weder Borchashvili oder die Segler noch sonst wer im Team kann sich von dem Gold von Kiesenhofer etwas kaufen, aber: Die Stimmung in der ganzen Mannschaft ist halt eine andere, wenn nicht jeden Tag nach dem überfälligen ersten ...