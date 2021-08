Standpunkt SN

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) ist nicht bekannt dafür, dass es sich in politische Grabenkämpfe einmischt. Diesmal haben die Hüter von Olympia im Fall der belarussischen Sprinterin klar Flagge gezeigt und eine Stellungnahme des Nationalen Olympischen Komitees aus Belarus gefordert. Sportler müssen in den Tagen der Sommerspiele weit über ihre nationalen Grenzen hinaus geschützt werden. Diesmal war der olympische Geist größer als Diktator Alexander Lukaschenko, der seinen ältesten Sohn Viktor an die Spitze des Sportapparats gestellt hat. Es war auch ...