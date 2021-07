Sylvia Steiner hat nur noch geringe Chancen aufs Finale

Die St. Johanner Sportschützin belegte im ersten Teil der Qualifikation des 25-m-Bewerbs mit der Pistole Platz 36.

Die Salzburgerin Sylvia Steiner hat bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Präzisionsrunde der Qualifikation für das Finale des 25-m-Sportpistolen-Bewerbs Rang 36 unter 44 Starterinnen belegt. Damit lag die 38-Jährige zur Halbzeit klar hinter den acht besten Schützinnen, die sich für das Finale qualifizieren. Am Freitag geht es mit dem Schnellfeuer weiter, Steiners Chancen auf die Finalqualifikation sind allerdings bereits gering.