Taifun ist nicht das einzige Fragezeichen

Die Segelbewerbe beginnen am Dienstag - Mangels Regatten seit 2019 gibt es kaum seriöse Medaillenprognosen.

Für Österreich erfolgsverwöhnte Segler stehen am Dienstag die ersten Wettfahrten bei den Olympischen Spielen auf dem Programm. In Enoshima beginnen die 49er FX mit Tanja Frank/Lorena Abicht , es sind ebenso drei Rennen angesetzt wie für die 49er Benjamin Bildstein/David Hussl. Die Männer sind von der Papierform und den Vorbereitungen her Österreichs aussichtsreichste Paarung. Wie sich allerdings ein auf Tokio zusteuernder Taifun auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Steuerfrau Frank, gemeinsam mit Thomas Zajac auf dem Nacra 17 vor fünf Jahren in Rio Olympiadritte, ist auf Überraschungen eingestellt, auch weil man bis zu den letzten Tests seit 2019 wegen der Pandemie nicht mehr im Olympiarevier war. Und weil es nicht viele Vorbereitungsregatten und damit Vergleiche gab.

"Vor Rio bist du kurz vorher mit allen anderen noch gesegelt. Man konnte jetzt eh nur die für sich selbst beste Vorbereitung machen und hoffen, dass man alles richtig gemacht hat", sagte Frank. Zuletzt wurde noch der Mast am Boot gewechselt, weil man damit ein besseres Gefühl hatte. Vergleiche mit der Konkurrenz seien schwierig. "Es sind nie alle Boote gemeinsam am Wasser gewesen."

Bildstein/Hussl entschieden sich nach drei Testtagen für ihr WM-Boot von 2019 und 2020, das ihnen zum einen das Olympia-Nationenticket, zum anderen Rang vier bei den Weltmeisterschaften einbrachte. "Wir haben für uns die perfekte Materialauswahl getroffen und ein richtig gutes Gefühl", meint Steuermann Bildstein.

In den Monaten zuvor lief es im Training langsam an. "Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder auf das Level zu kommen, das wir vor der Coronapandemie hatten. Aber inzwischen traue ich mich zu sagen, wir sind bessere Segler als je zuvor", ist Bildstein überzeugt. Man habe eine gute Vorbereitung gehabt. "Wir stehen sehr gut da. Mit den Neuseeländern haben wir klare Favoriten, aber wir gehören zum erweiterten Favoritenkreis und können uns Medaillenaspiranten nennen."

Die Bedingungen könnten wegen der Taifunwarnung heftig werden. Noch halten die Veranstalter an den Zeitplänen fest. "Für mich macht das Japan aus, dass die Wellen so besonders sind. Durchschnittlich alle zwei Wochen ist irgendwo ein Taifun, der Wellen bringt. 2019 als David und ich zwei Monate hier waren, war das gewaltig, weil jede Einheit anspruchsvoll war und man sich neu einstellen musste." Die Wellen seien das größte Highlight, aber auch die größte Herausforderung, mit der man seglerisch umgehen müsse.

Am Mittwoch greift mit Thomas Zajac/Barbara Matz schließlich auch das dritte rot-weiß-rote Boot ein. Alle drei vom Österreichischen Segel-Verband beschickten Klassen bestreiten das gleiche Format. Zwölf Rennen werden in der Opening-Series - zu je dreri rennen an vier Tagen - gesegelt. Das Medal Race sei jedenfalls für alle drei Boote möglich, glaubt man im Verband.