Triathlet Lukas Hollaus: "Wir wollen überraschen"

Triathlet Lukas Hollaus genießt seine Olympiapremiere. Er vertritt Österreich bei der Teamstaffel als Schlussläufer und sieht durchaus Chancen auf ein gutes Ergebnis.

Triathlet Lukas Hollaus bereitet sich nach Platz 34 im Einzelbewerb auf seinen Einsatz in der Teamstaffel am Samstag (0.30 Uhr) vor. Mit den SN sprach er über die Erlebnisse bei seiner Olympiapremiere.

Was tut man zwischen zwei Triathlonstarts? Die Beine hochlegen und relaxen? Hollaus: Gar nichts zu tun wäre schlecht. Am besten ist es, sich locker zu bewegen und den Körper mit den Physiotherapeuten wieder auf Vordermann zu bringen. Ab Donnerstag geht es dann schon wieder mehr in ...