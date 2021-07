Wind lässt Magdalena Lobnig grübeln

Die Kärntner Medaillenkandidatin greift im Ruder-Einer als erste Österreicherin in die Olympiabewerbe ein. Der Wellengang auf der Strecke erweist sich als knifflig.

Im Streben nach Medaillen wartet Österreichs Team bei den Sommerspielen in Tokio gleich zum Auftakt mit einer Athletin mit olympischer Finalerfahrung auf. Magdalena Lobnig war bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro im Frauen-Einer im Endlauf auf Rang sechs gekommen, diesmal soll es möglichst weiter hinaufgehen. Die Kärntnerin ist am Freitag (ab 2.30 Uhr MESZ) in den Vorläufen des Frauen-Einers schon rund zehn Stunden vor der Eröffnungsfeier des Großereignisses an der Reihe.

Die Medaillen werden allerdings erst exakt eine Woche danach vergeben, dazwischen liegen neben den Hoffnungsläufen Viertel- und Semifinale. "Es ist schon so geplant, dass sie nicht im Vorlauf in Topform ist, sondern im Finale", sagte Trainer Kurt Traer über seinen Schützling. "Wir brauchen die Tage bis zum Halbfinale für die Zeitumstellung und die Akklimatisierung." Bis zum Viertelfinale erwartet der Coach keine harten Gegnerinnen und keine zu fordernden Rennen. "Da kann sie gut hineinkommen."

Vielleicht aber nicht, was das Wetter betrifft. Denn da werden über Prognosen Winde mit bis zu 23 Knoten angesagt. Die Frage ist nur, ob das schon am Freitag der Fall ist. Wenn, dann wäre die Fairness infrage gestellt. Da aber könnte ein Zeitfahren eine gewisse Abhilfe schaffen. "Das kommt in den Vorläufen zum Tragen, wenn die Bedingungen so unfair sind, dass sie nicht auf allen Bahnen gleich sind", erklärte Traer. Das hielt Lobnig am Dienstag für den Bewerbsauftakt am Samstag für absolut möglich.

"Es ist ein ordentlicher Seitenwind, es ist aber mehr Wind als Welle", fasste die seit Montag 31-Jährige ihre Trainingseindrücke vom Sea Forest Waterway zusammen. "Es ist ganz komisch, es ist unnatürlich. Sie haben versucht, mit Wellenbrechern die Welle kleiner zu machen. Es schaut auch gar nicht wellig aus. Aber es ist eine latente Welle drinnen, dadurch ist es ziemlich wackelig. Man driftet immer auf Backbord ab. Es ist schon unangenehm zu rudern."

Zu sehr möchte sich die Völkermarkterin mit diesem Thema aber nicht beschäftigen, auch wenn schwierige Bedingungen aufgrund ihres Gefühls an und mit den Rudern für sie zum Vorteil werden könnten. "Ich möchte mich auf mich konzentrieren und schauen, dass ich mit der Strecke zurechtkomme", meinte Lobnig. Und zwar in jenem Boot, mit dem sie Ende April in Zagreb ihren bisher letzten Weltcupsieg gefeiert hatte. Wochen später beim Luzern-Weltcup war sie in einem älteren Modell zu sehen.

Richtig wichtig soll das aber eben erst ab dem Semifinale werden, wenn es nach Plan gegen ihre Hauptkonkurrentinnen geht. Nationaltrainer Robert Sens weiß, was da auf Lobnig wartet: "Bei den Frauen gibt es keine härtere Bootsklasse als den Einer. Es werden harte Rennen. Aber Magdalena ist gut in Form."

Schweres Los für Tischtennis-Asse

Österreichs Tischtennis-Aktive haben am Mittwoch bei der Olympia-Auslosung in Tokio zum Teil großes Lospech gehabt. Das Frauenteam mit Sofia Polcanova, Liu Jia und Liu Yuan wurde - nicht zum ersten Mal - gegen den haushohen Favoriten und Titelverteidiger China (1) gelost. Das Mixed-Duo Stefan Fegerl/Polcanova hat am Samstag im Achtelfinale gegen die als Nummer zwei gesetzten japanischen Lokalmatadore Jun Mizutani/Mima Ito anzutreten. Sofia Polcanova plagt zudem eine hartnäckige Blessur: Die 26-Jährige musste das Mittwoch-Training wegen einer Patellasehnenreizung im linken Knie auslassen.