Zajac/Matz haben Medal Race im Visier

Leichter Aufwärtstrend im Nacra-17, Rückstand für die 49er-Crew: Der Donnerstag verlief unterschiedlich für Österreichs Segler bei Olympia.

Benjamin Bildstein und David Hussl liegen zur Hälfte der Opening-Series (6/12) auf dem elften Gesamtrang. In den beiden 49er-Rennen am Donnerstag klassierte sich das Duo jeweils auf dem elften Platz. Aktuell haben die WM-Vierten von 2020 drei Punkte Rückstand auf einen Platz im Medal-Race. An den kommenden beiden Tagen sind für die Skiff-Klasse jeweils drei Rennen vorgesehen.

Bestes österreichisches Team in der olympischen Segelregatta vor Enoshima sind nach den Wettfahrten am Donnerstag Thomas Zajac/Barbara Matz. Zwar lief es anfangs mit den Rängen 14 und 13 nicht nach Wunsch für das Duo am Nacra 17 Foiling, es ließ aber Platz fünf folgen, was in der Gesamtwertung derzeit den neunten Rang und Kurs Richtung Medal Race bedeutet. Nach zwei elften Plätzen am Donnerstag rangieren Benjamin Bildstein/David Hussl im 49er an der elften Stelle.

Zajac/Matz haben abzüglich eines Streichresultates 39 Zähler auf dem Konto. Die führenden Italiener Ruggero Tita/Caterina Banti mit nun drei Wettfahrtsiegen in sechs Rennen leben mit nur acht eine perfekte Performance hin. Die Nacras haben am Freitag einen Ruhetag.



Bildstein/Hussl setzten die 49er-Regatta bereits am Freitag fort. Nach einem Tag Pause sind dann auch wieder Tanja Frank und Lorena Abicht in der 49erFX-Klasse engagiert. Auch auf sie warten drei Rennen. In der Nacra-17-Flotte mit Thomas Zajac und Barbara Matz sind für Freitag keine Rennen vorgesehen.