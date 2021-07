Zur Nachtschicht legte Lukas Weißhaidinger ABBA auf

Der österreichische Diskuswerfer simulierte die Olympiaqualifikation mit einem Test um 3 Uhr früh.

Der Wecker klingelte in der Nacht auf Dienstag um 1 Uhr früh, zwei Stunden später trat Lukas Weißhaidinger zur Wettkampfsimulation an: Die außergewöhnliche Nachtschicht von Österreichs Diskus-Ass in der Südstadt hatte den Zweck, sich bereits auf die Bedingungen bei den Olympischen Spielen in Tokio einzustellen.

Wie berichtet, wird Weißhaidinger recht kurzfristig zu seinem Bewerb anreisen. Gemeinsam mit seinem Trainer Gregor Högler hat er beschlossen, sich nicht wie die meisten seiner Konkurrenten vor Ort in aller Ruhe zu akklimatisieren. Er wird erst drei Tage vor der Qualifikation in Japan ankommen. Die Ausscheidung steigt am 30. Juli, es ist dann in seiner Heimat 3 Uhr früh.

Deshalb stand der ÖLV-Diskus-Rekordhalter auch mitten in der Nacht auf dem Wurffeld in der Südstadt, um sich aufzuwärmen. Baustellenlicht lieferte die notwendige Beleuchtung, danach absolvierte er neun Würfe - so wie auch in der Olympiaqualifikation. Drei Würfe dienen dem Aufwärmen, sechs Versuche hat er danach in der Ausscheidung für das große Finale.

"Wir wollen uns langsam an die japanische Zeit anpassen", erklärte der 29-jährige Innviertler, der 2019 in Doha WM-Bronze geholt hatte. Dort und auch schon bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin (ebenfalls mit Bronze gekrönt) war die Qualifikation keineswegs ein Selbstläufer für den österreichischen Topathleten gewesen. Er rutschte jeweils im letzten Abdruck ins Feld der zwölf Besten. In Berlin hatte er sich nach enttäuschenden Weiten bereits mit dem vorzeitigen Ausscheiden abgefunden. Wider Erwarten blieben dann aber genügend Kontrahenten der zweiten Qualifikationsgruppe hinter ihm. Am Tag darauf fixierte er im Finale das Edelmetall.

In Doha wiederum brachten Weißhaidinger Querelen um seinen Diskus aus dem Konzept. Die Kampfrichter ließen ihn nicht mit seinem gewohnten Gerät antreten, danach gelang ihm die Qualifikation als Zwölfter und Letzter.

Beim Testlauf in der Südstadt hat sich Weißhaidinger am späten Nachmittag eine einstündige Playlist zusammengestellt. Erster Song: "Waterloo" von ABBA. "Dazu ein paar Nummern aus meiner Jugendzeit, als ich noch in die Disco ging. Zum Beispiel ,I'll Fly with You' von Gigi D'Agostino. Ganz ohne Musik würde ich das Aufstehen und Werfen um diese Uhrzeit nicht schaffen", bekannte Weißhaidinger.