Angeschlagene Stadlober über 30 km Elfte, Johaug siegt: "Das war nicht mehr normal"

Teresa Stadlober fehlte im extremen Schlussbewerb die Kraft, sie wurde Elfter über 30 Kilometer.

In Orkanböen endete der letzte Langlaufbewerb bei den Olympischen Spielen in Zhangjiakou am Sonntag. "Das war nicht mehr normal", sagte Teresa Stadlober nach dem 30-Kilometer-Rennen, das sie als Elfte mit 3:42 Minuten Rückstand auf Siegerin Therese Johaug (NOR) beendete. In den Kampf um die Medaillen konnte die Radstädterin nicht wie erhofft eingreifen.

Das Rennen war wegen des extremen Wetters um drei Stunden vorverlegt worden. Tags davor hatte bereits der Marathon der Männer von 50 auf 30 Kilometer verkürzt werden müssen. Die Frauen mussten bei extremen Windböen und minus 15 Grad in Zhangjiakou auf die Strecke. "Na, brutal", keuchte Stadlober nach dem Zieleinlauf. "So kalt, dazu eine langsame Loipe und eine schwere Strecke. Mir hat's die Finger und Zehen abgefroren." Vor allem habe sie aber den Teamsprint vom Mittwoch noch gespürt und nicht mehr zusetzen können: "So war ich nicht in der Lage, um Medaillen mitzukämpfen."

Das Renntempo bestimmte wie erwartet von Beginn an die Norwegerin Therese Johaug. Sie lief bald ein einsames Rennen an der Spitze, mit Respektabstand folgten Jessie Diggins (USA) und Ebba Anderson (SWE). Die Verfolgergruppe mit Stadlober versuchte zur Rennmitte an die Schwedin heranzukommen, um noch in den Kampf um Bronze einzugreifen. Doch die hielt ihren Kurs und blieb beständig rund eine halbe Minute vorne. Erst im Finish büßte Andersson für das hohe Tempo und wurde kurz vor dem Ziel eingeholt. Im Sprint um Bronze, den Kerttu Niksanen (FIN) für sich entschied, war Stadlober nicht mehr dabei. Die Österreicherin hatte als Elfte 1:09 Minuten Rückstand auf einen Medaillenrang. Schon bei der ersten Verpflegung sei ein Loch aufgerissen, weil die Topläuferinnen auf den "Boxenstopp" zum Trinken verzichteten. Mit im Betreuerteam an der Strecke stand übrigens Frau Präsidentin persönlich: Mutter Roswitha Stadlober, die sich kurz vor dem Start noch über Alpin-Teamgold freuen durfte, gab im widrigen chinesischen Winter vollen Einsatz.

Stadlober zog bei Sonnenschein und Sturmwind dennoch eine positive Bilanz der Spiele: "Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich hier eine Medaille mache, hätte ich es nicht geglaubt. Es waren Super-Spiele für mich." Nach der Heimkehr aus China ist nur kurz Zeit für Stadlober, um durchzuschnaufen. Bereits kommendes Wochenende geht es weiter zum Weltcup nach Lahti.