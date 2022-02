Clement Noel: Hirschers "Nachfolger" zeigte auf

Mit frühzeitigen Vorschusslorbeeren ist das so eine Sache: Meist sind sie zwar respektvoll gemeint, doch dem Geadelten legen sie eine oftmals übergroße Bürde auf. So war das auch beim Franzosen Clement Noel. Als Marcel Hirscher als Seriensieger im Slalom im Herbst 2019 die Sportbühne verließ, da wurde er selbstverständlich auch gefragt, wen er denn als seinen Nachfolger sehe. Der sei schon da, meinte Hirscher damals - das sei Clement Noel. Der Franzose schien alles zu haben, was ein Slalom-Champion braucht: Explosivität, Nervenstärke und eine feine Technik. Wenn er einen perfekten Lauf hatte, dann war er eine Klasse für sich. So wie zu Saisonbeginn, als er mit der Konkurrenz gespielt hat. Doch dann kam ein Ausfall in Madonna und nichts war mehr wie zuvor. Auch bei Olympia lag er nach dem ersten Lauf nur auf Rang sechs, doch dann kam einer dieser Traumläufe, mit denen er sich außer Reichweite der Konkurrenz gestellt hat. Gold in Peking war seine erste Medaille bei einem Großereignis. "Das ist sehr emotional für mich. Danke an meine österreichischen Fans, wir sehen uns in Flachau."