Das erste Gold für Österreich holte ein Schwede

Am Samstag durfte erstmals auch ein Österreicher bei den Olympischen Winterspielen in Peking über eine Goldmedaille jubeln. Der Kärntner Harald Marbler ist der Trainer des schwedischen Buckelpisten-Olympiasiegers Walter Wallberg.

Als der Schwede Walter Wallberg am Samstag in Zhangjiakou bei den Ski-Freestylern den Buckelpisten-Bewerb der Männer gewann, jubelte im Ziel ein Österreicher: Harald Marbler aus Radenthein (Kärnten) ist der Trainer des Olympiasiegers. Seit vier Jahren ist der 52-Jährige Trainer der schwedischen Buckelpisten-Freestyler. Zuvor stand er in Diensten des deutschen Skiverbands. Zwei Saisonen lang betreute er die Salzburger Freestylerin Melanie Meilinger, die die Spiele von Peking wegen einer schweren Knieverletzung verpasst hat.

In seiner Heimat war Marbler, selbst einst ...