Der ultimative Sprung zu Gold: "Anna, du kannst den. Hau ihn einfach raus"

Anna Gasser, Olympiasiegerin im Big Air, im APA-Interview über den letzten Sprung, ihren Freund und die Zukunftspläne.

Was waren Ihre Gedanken vor dem letzten Sprung? Anna Gasser: Dass ich eine Medaille habe, hat natürlich ein bissl geholfen. Ich wusste, ich fahre nicht mit leeren Händen heim. Den Cab12 habe ich in keinem Training gemacht, aber innerlich gewusst: Ich könnte nicht besser vorbereitet sein.

Welche Rolle hat Ihr Freund, der verletzt heimfliegen musste, gespielt? Als er sich wehgetan hat, hat sich meine Perspektive verändert. Man denkt sich dann, dass es wichtigere Sachen als die Medaille gibt. Der Clemens (Millauer, auch Freestyle-Snowboarder) ist so eine wichtige Person für mich, eine Stütze. Ich wusste im ersten Moment nicht, wie ich das schaffen soll. In Korea 2018 war er die Person, die mir geholfen hat und mich beruhigt hat. Aber ich habe mit ihm vor dem letzten Sprung telefoniert. Irgendwie ist er also doch mitgefahren.

Was hat er gesagt? Wir haben schon vor dem zweiten Sprung telefoniert und uns für die Sicherheitsvariante entschieden. Vor dem letzten Sprung hat er gesagt: Anna, du kannst den, hau ihn einfach raus!

Wie sieht nun Ihre Zukunft aus? Wie geht es weiter? Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Solange es Spaß macht und ich besser werde, ist es schwer, aufzuhören. Noch einmal Olympia ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Ich wäre schon gern einmal in Europa bei Olympischen Spielen.