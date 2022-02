Die Sprache in der Niederlage

War das jetzt eine Nationalratswahl oder das Staffelrennen der nordischen Kombination? Man gewinne als Team und verliere als Team, sagte Mario Stecher, der heimische Sportdirektor Nordisch, im ORF-Interview, das "keine Schuldzuweisungen" beabsichtigte. Auch die Nachsätze erinnerten frappant an politische Floskeln. Die Analysen, warum es nicht geklappt habe, stünden noch an, man werde sich jetzt zusammensetzen und analysieren. Professionelles Wording, das eine unsagbare Enttäuschung umschreibt. Niederlagen sind eben schwer zu erklären, besonders wenn "die Füße nicht das tun, was man selber ...