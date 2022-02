Eisschnelllauf: Team Herzog hat noch nicht genug

Vanessa Herzog hat ihre Auftritte bei den Olympischen Winterspielen in Peking mit Rang acht beendet. Die Tirolerin, die über ihre Paradedisziplin 500 m als Vierte nur knapp die Bronzemedaille verfehlt hatte, schaffte am Donnerstag über 1.000 m in 1:15,64 Minuten ihren angepeilten Top-Ten-Platz. Gold ging an die Japanerin Miho Takagi, die sich vor den Top-Favoritinnen Jutta Leerdam aus den Niederlanden und Brittany Bowe aus den USA durchsetzte.



Mit Platz acht über 1000 Meter schloss Österreichs Eisschnellläuferin Vanessa Herzog am Donnerstag ihr turbulentes Abenteuer Peking ab. Wie erwartet, musste die 26-Jährige kämpfen: "Ich bin ein bissl viel eingegangen und hätte nicht gedacht, dass sich mein Ziel - Top 10 - noch ausgeht. Aber es sind dann auch viele andere hintenraus eingegangen."

Gold holte die Japanerin Miho Takagi in 1:13,19 Min. vor Jutta Leerdam. Die Niederländerin, nebenbei ein großer Instagram-Star in ihrer Heimat, hat viel in Inzell mit Herzog trainiert. Der Österreicherin, die 2019 über diese Strecke WM-Silber geholt hatte, fehlten 2,45 Sekunden auf die Siegerin und 1,03 auf Bronze (Brittany Bowe/USA). "Es hat noch einmal viel Kraft und Energie gebraucht, hier anzutreten", sagte sie. "Nach dem 500er mit Platz vier war ich in einem Loch."

Die mit Ehemann und Trainer Thomas Herzog in Kärnten lebende Tirolerin hatte nach zwei Bandscheibenvorfällen nur noch wenig Hoffnung, es nach Peking zu schaffen. Sie bestritt in diesem Winter nur ein Weltcuprennen, um die Qualifikationsnorm zu erfüllen. Herzog sagt: "Ich habe so viel gegeben, um es zu schaffen. Das Jahr war unglaublich anstrengend mit Aufbau und Rückschlägen." Unterm Strich aber bleibe Peking 2022 als Erfolg in der Bilanz: "Ich bin so froh, dass ich hier sein konnte. Nach all dem, was vorher war, fahre ich sicher mit einem positiven Gefühl nach Hause."

Nun folgt noch die Sprint-Weltmeisterschaft in Hamar (NOR) Anfang März, "dann habe ich mir eine Pause verdient". Einen Monat lang waren die Herzogs nicht daheim: "Ich freue mich schon, unsere Tiere wiederzusehen." Ihre vierte Olympiateilnahme ist zwar noch weit weg, aber fix eingeplant: "2026 möchte ich endlich Olympia in Europa erleben. Das Team Herzog bleibt auf alle Fälle bestehen."