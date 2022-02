Favorit Johannes Lamparter macht sich keinen Druck

Auf der Großschanze können Österreichs Nordische Kombinierer ihre Stärken voll ausspielen.

Die Pflicht ist erledigt, jetzt folgt die Kür für Österreichs Nordische Kombinierer. Das Quartett Johannes Lamparter, Franz Josef Rehrl und Mario Seidl geht am Dienstag (9 Uhr MEZ) mit großen Erwartungen in den Bewerb auf der Großschanze. Dort soll die Basis für eine erfolgreiche Langlauf-Einheit (12 Uhr) gelegt werden.

Die "Pflichtmedaille", wie sie Cheftrainer Christoph Eugen nannte, holte im Bewerb mit dem Springen von der Normalschanze unerwartet nicht Favorit Johannes Lamparter, sondern dessen Tiroler Landsmann Lukas Greiderer. Der Senkrechtstarter machte kein Hehl aus seiner Enttäuschung über Platz vier. Zu viel Druck auf den Weltmeister und Weltcupführenden? Jedenfalls nimmt er es nun zumindest nach außen hin leichter: "Ich habe keine Erwartungen, möchte so viel Spaß wie möglich haben. Es sind genügend andere Starter da, die richtig stark sind. Ich will so viel Power wie möglich reinhauen und genießen, bei Olympia starten zu dürfen. Wenn ich ohne Medaille heimfahre, ist es so."

Gleichwohl fühle er sich "auf der Großen" wohler. Das gilt auch für Mario Seidl, den WM-Vierten von Seefeld 2019. Der Salzburger wurde deshalb anstelle von Martin Fritz ins Team geholt - auch ein Ausdruck der Stärke der Österreicher, die einen Top-12-Mann auf die Reservebank setzen können. "Ich war schon immer ein Mann für die Großschanze", gab sich Seidl zuversichtlich, der auf der "Fliegerschanze" viel herausholen und dann in der Loipe Gas geben will.

Für diesen Part sind die ÖSV-Kombinierer gewarnt, die Schwierigkeiten der Biathleten auf dem stumpfen Neuschnee sind ihnen nicht verborgen geblieben. In den Wachskellern wurde noch einmal kräftig getüftelt. Davon profitieren will auch Lukas Greiderer, der Bronzeheld vom ersten Bewerb. Als etwas schwächerer Springer holte er sich Tipps von den Kollegen für den großen Bakken: "Ich habe sie ausgequetscht, worauf es ankommt."

Franz-Josef Rehrl hat schon ein Wunschszenario für den Langlauf parat: "Die guten Läufer müssen eher weiter hinten sein und ich vielleicht einen zweiten zum Mitlaufen haben", skizzierte der 28-Jährige. "Ich halte schon den Ball flach, auch wenn meine Erwartungen hoch sind. Aber ich brauche ein bisschen Schützenhilfe."

Neuigkeiten gab es auf der Corona-Front, wo die Nordiche Kombination an der Spitze ordentlich durcheinandergewirbelt worden ist. So hat der norwegische Ausnahmekönner Jarl Magnus Riiber am Sonntag die Quarantäne verlassen. Ob er am Dienstag antreten wird, war vorerst offen. Fix mit dabei wird Kristjan Ilves sein, der Este hat auch schon zwei Trainingstage hinter sich. Bei den Deutschen - vor vier Jahren in Pyeongchang Dreifachsieger in diesem Bewerb - wurde Ersatzmann Manuel Faißt ins Team genommen und Terence Weber abgemeldet. Eric Frenzel, der Weltmeister von 2019 im Bewerb auf der Großschanze, ist noch isoliert, aber für den Teambewerb noch ein Thema.