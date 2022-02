Felix Leitner sauer wegen schlechtem Ski im Biathlon

Die ÖSV-Biathleten liefen im Einzelbewerb hinterher. Kritik gab es am Material, das bei der Kälte nicht optimal funktionierte.

"Eine Katastrophe", schimpfte Felix Leitner im Ziel des 20-Kilometer-Olympiarennens der Biathleten am Dienstag. Mit nur einem Schießfehler wäre er durchaus chancenreich am Weg gewesen, selbst Olympiasieger Quentin Fillon-Maillet (FRA) schoss zwei Mal daneben. Nur Platz 16 schaute am Ende aber für Leitner heraus, und der Tiroler wusste, woran es lag: "Wir haben heute sicher nicht das beste Material gehabt." Auf der Loipe verlor er 3:42 Minuten auf Fillon-Maillet: "Da brauchen wir nimmer diskutieren. Man macht sich das ganze Jahr über einen Kopf, wie man besser wird und macht Höhentrainingslager. Ich mag nicht alles auf meinen Hut nehmen, ich muss mir keine Vorwürfe machen." Die dürfte es aber im Nachgang in Richtung der Wachstruppe gegeben haben. "Wenn es warm ist, sind wir top. Aber bei Kälte haben wir Probleme." So sei er bei den langen Anstiegen schon nach kurzer Zeit "angepeckt" gewesen.

Platz 20 mit zwei Fehlern belegte Simon Eder. Der 38-Jährige quälte sich ebenfalls in der Loipe: "Ich kämpfe weniger mit der Kälte als mit der Höhenlage hier. Heute hätte es für weiter vorne die Null gebraucht." Es gibt viel aufzuarbeiten, alle im ÖSV-Lager sind nun froh über ein paar rennfreie Tage. Weiter geht es mit den Sprints der Frauen (Freitag) und der Herren (Samstag).