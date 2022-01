Freestyler Bacher ist neuer ÖOC-Youngster in Peking

Daniel Bacher darf anstelle des mit Corona infizierten Samuel Baumgartner an den Winterspielen in Peking teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee habe die Nachnominierung des Tirolers offiziell bestätigt, gab das ÖOC bekannt.

Der 17-Jährige ist der Jüngste im österreichischen Aufgebot, er reist am Montag nach China.

"Ich freue mich, mein Land in China vertreten zu können. Damit geht ein Traum in Erfüllung", wurde Bacher in einer ÖOC-Aussendung zitiert.

Baumgartners Start fiel wegen eines schwankenden Ct-Werts bei PCR-Tests vor der Abreise ins Wasser. In dem bereits durch Verletzungen (Hannes Rudigier, Lukas Müllauer) dezimierten österreichischen Freeski-Team war Bacher der letzte noch verfügbare Athlet. Der Tiroler war 2021 Juniorenweltmeister im Big Air und im Slopestyle. "Das kommt nun alles sehr überraschend, es ist wirklich schade für Sam, dass er nicht dabei sein kann. Ich persönlich habe nicht mit einem Olympiastart gerechnet", sagte Bacher. Er löst seinen Teamkollegen Matěj Švancer in der Rolle als jüngstes Mitglied im ÖOC-Aufgebot ab. Der Medaillenfavorit aus Kaprun ist noch um ein paar Monate älter als der Tiroler.