Für Biathletin Lisa Hauser endete Olympia schmerzhaft, Simon Eder wurde Siebenter

Platz elf gab es für Österreichs beste Biathletin im Massenstartrennen bei Olympia am Freitag früh. Die Tirolerin musste nach einem Sturz aber ins Krankenhaus. Simon Eder wurde bei seinem Abschied von Olympia starker Siebenter.

Die zweite Österreicherin, Katharina Innerhofer, lief ihr bestes Saisonrennen und kam mit sechs Strafrunden auf Platz 14. Zeitweise war die Pinzgauerin sogar in der Nähe der Medaillenränge unterwegs. Nach dem zweiten Schießen war sie Vierte. Doch dann kämpfte sie so wie auch die Topläuferinnen mit dem heftigen Wind am Schießstand. Drei Fehler beim letzten Schießen warfen sie noch aus den Top Ten. "Mit Platz 14 kann ich gut leben. Beim letzten Stehendschießen habe ich zu lange gewartet, der Wind wurde aber immer stärker statt schwächer", sagte Innerhofer.

Hauser war in der zweiten von vier Runden auf dem siebenten Platz liegend gestürzt und hatte sich dabei am Ellbogen verletzt. Die Schmerzen behinderten sie im weiteren Rennverlauf. Die Weltmeisterin des Vorjahres im Massenstart kämpfte sich ins Ziel, konnte dann den Arm nicht mehr bewegen. Sie wurde im Olympischen Dorf untersucht. Dort wurde eine starke Schwellung an der Rückseite des Oberarms festgestellt. Sie dürfte mit dem Arm auf das Gewehr gefallen sein. Weitere Untersuchungen folgen.

Gold ging an die Französin Justine Braisaz-Bouchet (4 Strafrunden) vor Tiril Eckhoff (4) und Marte Olsbü-Roeiseland (4/beide NOR).

Beim Massenstart der Männer waren die beiden Österreicher Simon Eder und Felix Leitner nach zwei Fehlern schon im ersten Schießen im Hintertreffen. Eder lieferte danach aber in seinem letzten Olympiarennen mit drei fehlerlosen Einlagen einen starken Abschiedsauftritt. Für Leitner reichte es nach sieben Fehlern nur zu Rang 29.

Seine vierte Goldmedaille in Peking holte Johannes Thingnes Bø (NOR) vor Martin Ponsiluoma (SWE). Das letzte Schießen brachte ein wahres Fehlschuss-Festival, bei dem selbst der spätere Sieger Bø trotz zweier Strafrunden vorne blieb. Sein Landsmann Vetle Sjastad Christiansen lief noch auf auf Platz drei vor. Leer ging zum ersten Mal Quentin Fillon-Maillet (FRA) aus. Er hätte mit sechs Medaillen Geschichte geschrieben - das ist noch nie einem Biathlonsportler gelungen.