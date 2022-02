Für den großen Jubel fehlten Glück und Können

Die niedrigen Erwartungen der Ski-Damen wurden mit zwei Medaillen erfüllt. ÖSV-Cheftrainer Christian Mitter zieht eine zwiespältige Bilanz.

Mit elf Podestplätzen in 27 Weltcuprennen ist Österreichs Damenskiteam zu den Olympischen Spielen gereist, mit zwei Medaillen aus fünf Einzelbewerben kehrt man aus China zurück. Insofern darf ÖSV-Cheftrainer Christian Mitter mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Oder etwa nicht? "Es ist okay, aber auch nicht so wirklich viel für uns gelaufen. Mit ein bisschen Glück hätten wir schon ein bisschen mehr erreichen können", erinnert der Steirer an die vierten Plätze von Katharina Truppe im Riesentorlauf und Tamara Tippler im Super G, ...