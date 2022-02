Für Lisa Hauser endete Olympia schmerzhaft

Platz elf gab es für Österreichs beste Biathletin im Massenstartrennen bei Olympia am Freitag früh. Die Tirolerin musste nach einem Sturz aber ins Krankenhaus.

Die zweite Österreicherin, Katharina Innerhofer, lief ihr bestes Saisonrennen und kam mit sechs Strafrunden auf Platz 14. Zeitweise war die Pinzgauerin sogar in der Nähe der Medaillenränge unterwegs. Doch dann kämpfte sie so wie auch die Topläuferinnen mit dem heftigen Wind am Schießstand. Drei Fehler beim letzten Schießen warfen sie noch weit zurück. "Mit Platz 14 kann ich gut leben. Beim letzten Stehendschießen habe ich zu lange gewartet", sagte Innerhofer.

Hauser war in der zweiten von vier Runden gestürzt und hatte sich dabei am Ellbogen verletzt. Die Schmerzen behinderten sie im weiteren Rennverlauf. Die Weltmeisterin des Vorjahres im Massenstart kämpfte sich ins Ziel, wurde nach einer Erstuntersuchung aber zur weiteren Behandlung in ärztliche Obhut des Spitals im Olympischen Dorf übergeben.

Gold ging an die Französin Justine Braisaz-Bouchet (4 Strafrunden) vor Tiril Eckhoff (4) und Marte Olsbü-Roeiseland (4/beide NOR).

Um 10 Uhr früh (MEZ) folgt das Massenstartrennen der Herren mit den Österreichern Felix Leitner und Simon Eder.