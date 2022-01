Gasser bei X-Games in Aspen Slopestyle-Fünfte

Anna Gasser hat am Freitag bei den X-Games in Aspen im Slopestyle-Bewerb den fünften Platz belegt. Die Kärntnerin agierte zu fehlerhaft, um in den Kampf um die Podestplätze eingreifen zu können. Der Sieg ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott vor der US-Amerikanerin Jamie Anderson, die ihre 20. X-Games-Medaille holte, und der Kanadierin Laurie Blouin. Am Samstag hat Gasser im Big Air eine weitere Chance für eine Topplatzierung.

SN/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Die Hoffnung auf einen Podestplatz erfüllte sich für Gasser nicht

Gasser konnte in den ersten beiden Läufen jeweils den letzten Sprung - einen Backside 1080 - knapp nicht landen. Im dritten Versuch gelang ihr dieser Trick zwar perfekt, sie hatte davor aber das erste Rail-Element nicht ganz sauber ausgeführt. Bei zunehmend schlechter Sicht und einsetzendem Schneefall hatte die Big-Air-Olympiasiegerin im letzten Run mit dem Speed zu kämpfen, schraubte daher den Schwierigkeitsgrad beim letzten Sprung zurück und konnte sich daher auch nicht mehr verbessern.