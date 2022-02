Gasser trotz spektakulären Sprüngen nur Slopestyle-Sechste

Das Risiko von Snowboarderin Anna Gasser im Slopestyle-Finale bei den Olympischen Spielen ist am Sonntag nicht belohnt worden. Die Kärntnerin musste sich in Zhangjiakou mit dem sechsten Platz begnügen. Nach einem mutigen Auftritt mit spektakulären Sprüngen kostete der 30-Jährigen die unsaubere Landung im letzten Sprung in ihrem letzten Versuch die Medaille. Olympiasiegerin wurde Zoi Sadowski Synnott (20), die das erste Olympia-Winter-Gold für Neuseeland überhaupt holte.

Der Schnee staubte, die Sonne schien und doch hatte Anna Gasser nicht alles Glück in sich vereint. Dabei war die Kärntner Snowboard-Freestylerin am Sonntag sogar in der Jubeltraube nach dem olympischen Slopestyle-Bewerb mittendrin. Allerdings nur, um Olympiasiegerin Zoi Sadowksi-Synnott zu feiern. Gasser war auf Platz sechs gelandet. "Es war ein echt cooles Finale und wir sind alle Freundinnen. Es geht gar nicht so sehr um die Medaillen, sondern darum, sein Bestes zu geben", gab sich Gasser olympiaphilosophisch.

Sie selbst hatte kurz zuvor alles riskiert im letzten von drei Durchgängen und beim letzten Sprung einen "Frontside Double Underflip 900 Indy" gewagt. Bei der Landung strauchelte sie: "Ich habe voll gefightet, dass ich mich nicht niedersetze." Einen Sturz vermied sie, aber die wackelige Landung habe sie eine Medaille gekostet, war die 30-Jährige überzeugt. "Das hat mich locker zehn Punkte gekostet. Knapp neun Punkte fehlten ihr auf Bronze. "Bitter, weil es war echt knapp. Die Schwierigkeit bei den Jumps war bei allen hoch. Ich wusste, ich muss all in gehen. Zuvor hatte sie in den beiden ersten Runs jeweils Stürze eingestreut und lag nur auf Rang elf von zwölf Finalistinnen.

Mit der Sonne strahlte Anna Gasser trotzdem um die Wette, weil sie und ihre Freundinnen der Welt einiges geboten haben. "Da ist echt was weitergegangen in den letzten acht Jahren, das haben wir jetzt auf großer Bühne gezeigt." Die guten Vibes nahm sie mit, um sie zunächst auf ihren Freund Clemens Millauer zu übertragen, der danach im Einsatz war (allerdings als 27. der Slopestle-Quali klar scheiterte). Und dann natürlich für den Big-Air-Bewerb, wo sie ihre Goldmedaille von 2018 verteidigt. Gasser fährt ja noch nicht z'Haus, sie bleibt am nächsten Montag und Dienstag auch noch da: Denn dann das Finale. Gasser ist überzeugt: "Im Big Air bin ich konstanter, das ist meine stärkste Disziplin. Es geht dort um die Loops."

Aber auch dort liegt die Medaille nicht einfach abholbereit im Schnee: "Man muss auch im Big Air voll riskieren, wenn man Top drei sein will."