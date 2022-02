Geschönte Bilder für einen Autokraten

Olympia-Eröffnung: Warum verzichtet der ORF auf analytische Zwischentöne?

Regiestar Zhang Yimou präsentierte China in der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking (Freitag, ORF 1) mit spektakulärer Choreografie und Projektionen, die die Grenzen zwischen Realität und Animation zum Verschwimmen brachten, als potente Hightech-Macht. Längst vorbei die Zeiten, als anno 1976 in Innsbruck noch "einfache, bescheidene Spiele" über die Bühne gehen konnten. Pompös, mit viel bewusst eingesetztem Kindercharme und pathosreichen Friedensmetaphern nutzte hier ein Staat den Wintersport für propagandistische Zwecke: Die Diktatur verbirgt ihr Alltagsgesicht. Der Autokrat applaudiert.

